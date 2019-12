Accord de distribution du filgotinib de Galapagos au Japon

Jusqu'à 1 million de patients

"Nos développements cliniques et notre expérience commerciale sur plus de 20 ans dans le domaine de la polyarthrite rhumatoïde nous a permis d'établir une solide réputation au Japon. Cet accord nous permettra d'aider davantage de patients souffrant d'arthrite rhumatoïde", se félicite Hidenori Yabune, président d'Eisai.

En attendant les régulateurs

Gilead et la biotech malinoise Galapagos collaborent à l'échelle mondiale au développement et la commercialisation du filgotinib. Ce traitement reste en attente d'approbation réglementaire au Japon, en Europe et aux États-Unis, sur la base d'essais mondiaux de phase 3 évaluant son efficacité et sa tolérance.