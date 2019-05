Accusés d'entente sur les prix, les fabricants de génériques plongent à Wall Street

Des fabricants de médicaments génériques, Teva et Mylan en tête, s'effondraient ce lundi à Wall Street après le lancement par 44 Etats américains de poursuites les accusant d'entente sur les prix.

Alors que les marchés américains encaissaient la riposte chinoise en pleine guerre commerciale, l'action du géant israélien des médicaments génériques Teva chutait à la Bourse de New York, lâchant près de 15% tandis que celle du laboratoire américain Mylan abandonnait près de 10%. En cause: le dépôt par plus de 40 Etats américains d'une plainte contre le laboratoire Teva et 19 autres pour entente sur les prix de certains médicaments génériques.

Parmi les autres sociétés citées dans la plainte, on retrouvait Amneal Pharmaceuticals, Aurobindo Pharma ou encore Perrigo et Glenmark. Au total 20 entreprises sont accusées d'avoir violé les lois américaines sur la concurrence et la protection des consommateurs.

Teva au coeur du réseau

Déposée devant un tribunal du Connecticut, la plainte de plus de 500 pages vise aussi nommément 16 personnes, responsables des ventes, du marketing, des opérations ou de la fixation de prix. Les Etats ayant porté plainte estiment que les actions des accusés ont affecté les finances des programmes publics et privés de remboursement de soins de santé, coûtant "plusieurs milliards de dollars à l'économie américaine". Ils pointent en particulier du doigt Teva, qui aurait, au pic de l'activité de collusion entre juillet 2013 et janvier 2015, "augmenté significativement les prix d'environ 112 médicaments génériques". Dans certains cas, le prix a été multiplié par plus de dix, assure la plainte.

Pour Citigroup, si l'ampleur et le calendrier des sanctions éventuelles sont pratiquement impossibles à évaluer, des condamnations au civil pourraient être bien plus importantes en termes de coût que les amendes proprement dites.

Une porte-parole de Teva en Israël, où se trouve le siège du groupe, a rejeté samedi ces accusations, les qualifiant d'"allégations". "Teva continuera d'examiner cette question en interne et il n'y a rien dans son comportement qui puisse indiquer une responsabilité civile ou pénale", a-t-elle affirmé. Sandoz, filiale du géant pharmaceutique suisse Novartis, a aussi contesté lundi les accusations.