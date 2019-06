Actito absorbe un rival deux fois plus gros

Cette plateforme de marketing digital, créée en 1999 en France et aujourd’hui basée à Londres, est présente en Amérique du Nord et dans plusieurs grands pays européens (Royaume Uni, Allemagne, Espagne, pays scandinaves).

"SmartFocus est spécialisé dans l’e-mail marketing, nous sommes plutôt omnicanal. Dans ce cas-ci, c’est la société dotée de la technologie la plus avancée qui est l’acquéreur, et non la plus grosse", explique Benoît De Nayer, CEO et cofondateur d’Actito.