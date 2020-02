Adecco cherche un repreneur pour ses activités destinées aux pharmas et biotechs

Le groupe helvétique Adecco, actif dans l'intérim, met en vente ses filiales belges Cmast et XPE.

Dans l'esprit de nombreux d'entre-nous, Adecco, c'est avant tout un groupe spécialisé dans le travail intérimaire. Mais, sous l'impulsion du Belge Alain Dehaze, le groupe s'est diversifié. C'est ainsi qu'il est notamment actif dans l'emploi intérimaire spécialisé pour les entreprises biotechs et pharmas, via Cmast et XPE.