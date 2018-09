Alzheimer, le puzzle insurmontable des labos pharmaceutiques

Arriver à soigner la maladie d'Alzheimer, beaucoup en rêvent, mais la recherche cale. Depuis 16 ans, plus aucun médicament n'est arrivé sur le marché pour contre cette maladie neurodégénérative.

Côté coût: le traitement de la démence à l'échelle mondiale (en frais médicaux, prise en charge sociale et soins informels) était estimé en 2015 à 818 milliards de dollars (1% du PIB mondial). Pour 2030, ce chiffre devrait plus que doubler.

Des labos démunis

→ les laboratoires Lundbeck → Takeda → Merck & Co → Janssen Biotech → AstraZeneca → Eli Lilly → ...

Quant au géant américain Pfizer, il a purement et simplement abandonné tous ses programmes de recherche sur Alzheimer en janvier.

Cascade ou pas?

Selon ce modèle, la formation de plaques amyloïdes, apparaissant longtemps avant les premiers symptômes cliniques de la maladie. Elle entraînerait plus tard des anomalies d'une autre protéine du cerveau, Tau. Celle-ci se mettrait à former des agrégats à l'intérieur des neurones et finissant par les détruire.