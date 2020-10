AniCura veut séduire les animaux de compagnie belges

Le groupe de cliniques vétérinaires a acheté son neuvième cabinet belge et son premier wallon. Arrivé en mars, AniCura Belgium emploie déjà 130 personnes.

Les cabinets et cliniques vétérinaires sont soudain devenus la cible d'investisseurs. Plus précisément, le marché belge s'est ouvert à eux ces derniers mois, alors qu'il leur était fermé jusqu'alors. Le code déontologique du Conseil de l'Ordre des vétérinaires interdisait la prise de participation par toute autre personne qu'un vétérinaire diplômé, ce qui expliquait cette particularité qui faisait de la Belgique un des marchés les plus fermés d'Europe. Depuis, de grands groupes européens ont réussi à négocier des modalités avec l'Ordre, afin d'être autorisés à acquérir des cabinets.

L'un d'eux s'appelle AniCura: ce groupe suédois de cliniques vétérinaires a développé un vaste réseau à l'échelle du continent avant d'être repris lui-même en 2018 par le groupe de confiserie et d'alimentation animale Mars (via sa filiale spécialisée Mars Veterinary Health). Cette entreprise a débarqué chez nous en mars dernier. Avec l'intention de racheter des cabinets d'une certaine taille et ayant des ambitions de croissance. Elle a repris huit cliniques en Flandre depuis le printemps, et vient d'en acheter une première en Wallonie: ADK-Heusy, près de Verviers. De quoi compléter le réseau européen du groupe, qui dépasse déjà les 350 cabinets!

"Le marché belge est encore très morcelé, explique Kathleen Moons, la country manager à la tête d'AniCura Belgium. Il recense plus de 3.000 cabinets pour les animaux de compagnie, dont 90% sont assurés par un ou deux vétérinaires seulement. Parmi les 300 autres cabinets, seuls 70 comptent au moins quatre vétérinaires." Ce sont eux que le groupe cherche à séduire. Et parmi eux, ceux qui estiment avoir atteint un niveau d'activité qui nécessite un support en termes de gestion et d'investissement.

"Les vétérinaires qui nous rejoignent sont pour la plupart animés par un esprit d'entreprise et le désir de continuer à croître", poursuit la manager. Cela signifie aussi qu'ils sont déterminés à se spécialiser, alors que les cabinets à un ou deux vétérinaires ont tendance à demeurer généralistes. Qui dit spécialisation, dit investissement en appareils et infrastructures, une autre bonne raison de s'allier à un groupe industriel.

AniCura fait face à quelques rivaux de poids dans la consolidation du marché européen: les principaux s'appellent Evidensia, Univet, Mon Véto et Nesto.

Poursuite des acquisitions

On l'aura compris, la filiale du géant américain Mars a l'intention de poursuivre sa conquête du marché belge. "Nous n'avons pas d'objectif en nombre de cliniques, nous voulons collaborer avec les meilleures de la région", précise Kathleen Moons. Elle convient toutefois qu'AniCura aimerait atteindre 30 à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires à moyen terme. Et mine de rien, la filiale belge pèse déjà son poids aujourd'hui: ses neuf cliniques représentent 130 emplois, dont 65 vétérinaires. Quant à leurs revenus, cette info est confidentielle, nous dit-on.

Reste la question du conflit d'intérêts, sachant que Mars Veterinary Health commercialise des produits d'alimentation animale, notamment sous la marque Royal Canin, et que nombre de vétérinaires en distribuent dans leur officine. Les "vétos" du réseau seront-ils tenus d'en vendre? "Absolument pas, fuse la réponse. L'indépendance du vétérinaire par rapport au choix des soins, des produits et de l'alimentation est totale, conformément aux prescrits de l'Ordre. Et notre premier souci est le bien-être de l'animal. Il n'y a évidemment pas d'obligation d'acheter les produits de Mars." Voilà qui a le mérite d'être clair.