Antelope lève 9 millions d'euros pour ses auto-tests

Des biomarqueurs

Antelope souhaite développer une large gamme de tests permettant à chacun de mesurer les paramètres pertinents dans l'environnement domestique, comme la différence entre maladies d'origine virale et bactérienne. Cela peut concerner des infections aiguës ou le suivi des affections chroniques, et ce, sur la base de différents types d'échantillons.

Le système des tests d'Antelope est basé sur une technologie innovante de "lab-on-chip" et vise à effectuer des tests de haute qualité sur n'importe quel échantillon liquide, sans étapes complexes et sans préparation de l'échantillon. Ils fonctionnent avec une puce photonique qui convertit la lumière en données.

Un soutien de Whitefund

L'augmentation de capital a été souscrite à 50/50 par un consortium d'investisseurs emmené par Whitefund et par les actionnaires existants. Whitefund est un nouveau fonds d'investissement belge créé en 2019 et spécialisé dans les jeunes pousses de la medtech. Ses actionnaires sont l'invest liégeois Noshaq, le fonds de pension Ogeo, le fonds d'investissement à gestion paritaire Invest For Jobs, la SFPI (fédéral), ainsi que le holding de la Région bruxelloise finance&invest.brussels, la mutualité Solidaris, le Centre hospitalier universitaire de Liège et Marc Nolet, le CEO de PhysIOL.