Antigon veut sécuriser les transfusions sanguines

Une petite société belge de technologie médicale a mis au point un dispositif permettant de vérifier rapidement, de façon automatisée, la compatibilité du groupe sanguin du patient et de la poche de sang à transfuser. Située dans le Biopark de Gosselies, Antigon a été créée en 2016 en tant que spin-off de l’ULB. L’appareil qu’elle a développé combine une identification électronique classique – avec des codes barres – avec un système qui analyse de façon biologique, en trois minutes, la compatibilité des gouttes de sang du receveur avec celui provenant de la poche à transfuser. La start-up vient de boucler un nouveau tour de financement d'environ 1,5 million d'euros, presque deux fois plus que le montant initialement prévu. Un montant qui va permettre à Antigon d’amener sur le marché d’ici le début 2023 son équipement, appelé ISABO.

Des actionnaires publics et privés

Cofondateur de la société, le CEO Thierry Baltus, a réalisé une grande partie de sa carrière au sein du groupe Baxter. Il a créé Antigon avec les professeurs Francis Corazza et Hanane El Kenz, du laboratoire hospitalier universitaire LHUB-ULB. Outre les actionnaires historiques privés et publics comme Sambrinvest et BeAngels qui ont réinvesti, de nouveaux venus ont également rejoint le projet. Parmi eux, deux entreprises actives dans le domaine du diagnostic in vitro et de l’industrialisation. Le président du conseil d’administration est Thomas Lienard, l’ancien CEO de Bone Therapeutics et actuel patron de la PME gembloutoise Bio-Life.