Après la saga hydroxychloroquine, le feuilleton ivermectine?

L'ivermectine, un médicament anti-parasitaire, aurait montré des effets bénéfiques contre le Covid. Mais jusqu'à présent, aucun essai clinique complet n'est venu confirmer les observations in vitro et plusieurs études non validées.

Comme un petit air de déjà vu. Un traitement ancien et bon marché qui apporterait un effet bénéfique majeur contre le Covid-19, mais qui serait boycotté par le monde médical et scientifique. Après la saga de l'hydroxychloroquine, s'achemine-t-on vers un feuilleton "ivermectine", du nom de ce médicament anti-parasitaire décrit par certains comme un traitement éprouvé contre le nouveau coronavirus?

Depuis quelques semaines, on parle beaucoup de ce médicament - à usage vétérinaire et humain - utilisé contre des parasites, comme la gale, la cécité des rivières (onchocercose) ou encore les poux. Une étude australienne publiée en avril 2020 a en effet observé une efficacité in vitro de l'ivermectine sur le virus Sars-CoV-2. "Il s'agit d'un médicament bien connu depuis les années 70, très efficace contre certains parasites et très sûr, reconnu comme un médicament essentiel par l'OMS. C'est un peu le même cas que l'hydroxychloroquine, qui avait aussi montré une activité in vitro contre le virus. Certains se sont donc dit qu'on pouvait les déployer rapidement à grande échelle", explique l'immunologue Michel Goldman (ULB).

Un modèle non pertinent

Mais être actif contre un parasite et exercer une activité anti-virale dans un tube à essai ne garantissent en aucune manière un bénéfice pour les malades atteints de Covid-19. Ici, en l'occurrence, le modèle utilisé dans l'étude a été déclaré comme non pertinent pour explorer une infection au SARS-CoV-2 sur l'homme "La cellule que l'on a infectée ne représente pas bien les cellules pulmonaires humaines", poursuit Michel Goldman. Autre obstacle : les doses. La concentration à laquelle l’ivermectine a un effet thérapeutique sur le Covid in vitro est très largement plus élevée que celle utilisée chez l’homme pour le traitement antiparasitaire. Et par la suite, la plupart des études cliniques publiées n'ont pas été jugées plus concluantes, la grande majorité étant des prépublications non validées par leurs pairs, avec des échantillons incomplets ou reposant sur des méthodologies non valables.

Fin de l'histoire ? Pas du tout. Parce que, à la suite d'expériences à partir d’observations réalisées dans un Ehpad en France où une soixantaine de résidents ont reçu de l’ivermectine pour faire face à des cas de gale, il est apparu que le groupe traité avait subi une mortalité nettement moins élevée que les autres pensionnaires. Une observation, fortuite, qui a poussé certains à réclamer l'utilisation immédiate du médicament. Les réseaux sociaux se sont emparés du sujet, tout comme quelques politiciens toujours prompts à dénoncer une cabale de l'industrie pharmaceutique contre les traitements à bas prix pour lutter contre la pandémie. Les allégations autour de ce médicament ont également fait particulièrement florès ces derniers mois en Amérique latine, où la Bolivie et le Pérou l'ont autorisé contre le Covid-19.

"Dix mauvaises études cliniques ne remplacent toutefois pas une bonne étude qui permette de tirer des conclusions utiles", tranche Michel Goldman. "Le bénéfice pour les patients n'est donc pas démontré. Mais je ne peux pas affirmer que ce médicament ne fonctionne pas. Pour le savoir, il faut faire comme on a fait pour d'autres médicaments : des études rigoureuses randomisées à large échelle. C’est ainsi que l’efficacité de la dexaméthasone a été démontrée, permettant de sauver de nombreuses vies."