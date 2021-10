Aptaskil s'adapte aux besoins de la chimie et de la biopharmacie

Le Centre de compétence aux métiers de la chimie, de la pharmacie et des biotechnologies, Cefochim, s'agrandit et se dote d'une nouvelle identité en devenant "aptaskil".

Ne dites plus Cefochim, mais bien aptaskil. Pour faire face aux besoins très importants des secteurs dont il s'occupe, le Centre de compétence aux métiers de la chimie, de la biopharmacie et des biotechnologies (Cefochim) s'est lancé dans une extension de ses infrastructures, tout en se dotant d'une nouvelle identité.

Un secteur en évolution

Ce changement de nom marque l’inauguration de la première phase des travaux d’extension et le lancement de la seconde phase, mais également l’ambition de ce centre situé à Seneffe de répondre de manière agile à un secteur en constante évolution. C'est que la chimie, la pharmacie et les sciences du vivant ont besoin de beaucoup de bras: les différentes entreprises du secteur, qui ont plutôt bien traversé la crise du coronavirus, prévoient de pourvoir environ 2.000 emplois par an jusqu’en 2023 au moins en Wallonie.

"La croissance la plus importante concerne les métiers de production." Frédéric Druck Président d’aptaskil et directeur d’essenscia wallonie

Il s'agit bien d'une tendance de fond: le nombre de collaborateurs directs dans ces industries a augmenté de manière quasi ininterrompue ces dix dernières années, passant de plus de 25.000 à près de 29.000 personnes dans le sud du pays. "La croissance la plus importante concerne les métiers de production - opérateurs et techniciens - principalement dans le biopharma et la biotech mais tous les sous-secteurs recrutent", a précisé Frédéric Druck, le président d’aptaskil et directeur d’essenscia wallonie.

10 millions En tout, ces différents travaux représentent un investissement de 10 millions d’euros.

Sur le plan financier, l'effort est appréciable. En tout, ces différents travaux représentent un investissement de 10 millions d’euros, réparti entre le secteur privé (50%), l'Europe (FEDER), le Forem (propriétaire du bâtiment initial) et aptaskil. Le plan de relance de la Belgique a été sollicité à hauteur de 3,8 millions, dont une partie servira également à étoffer l'offre de formation en région liégeoise.

Créé en 2003, le centre dispose désormais de 800 m2 supplémentaires avec un deuxième complexe de salles blanches et de zones additionnelles d’apprentissage pratique en biopharma. La deuxième phase d'agrandissement permettra à aptaskil d'accroître à nouveau ses capacités d'accueil. Son ouverture est prévue pour l'été 2022. Au terme de ces travaux, les capacités de formation en situation réelle du centre devraient augmenter de plus de 25%.

De deux à six mois