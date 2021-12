Aquilon proche d'un double remède contre le covid

Jusqu'ici le combat contre le covid se porte principalement en amont de l'infection, soit par les gestes barrières ou la vaccination pour éviter la contamination ou en limiter les effets les plus graves. Question traitement proprement dit, par contre, pas grand-chose de nouveau si ce n'est de soigner autant que possible les effets de l'inflammation pulmonaire .

La solution proposée par Aquilon combine le budésonide , une molécule couramment utilisée pour ses effets anti-inflammatoires combinée à une cyclodextrine qui limite la pénétration du virus . Et comme pour d'autres applications développées par la biotech liégeoise, le complexe permet un dépôt plus profond de la substance, à 60% jusque dans les alvéoles pulmonaires.

L'étude est actuellement menée sur 99 patients au CHU de Liège et des contacts sont en cours avec le CHC de Liège. "La grande difficulté est de trouver un échantillon suffisamment conséquent", fait remarquer Damien Thiéry, COO d'Aquilon. Nombre d'hôpitaux ont déjà trop d'études cliniques en cours et ne peuvent plus en accepter. "Nous visons des patients hospitalisés, mais pas encore au stade des soins intensifs. Mais la plupart des non-vaccinés refusent un traitement expérimental et les vaccinés estiment ne pas en avoir besoin... puisqu'ils sont vaccinés!"