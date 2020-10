Aquilon veut lever 18 millions dans les 18 mois

À l'époque, les professeurs Brigitte Evrard et Didier Cataldo découvrent que la molécule anti-inflammatoire, le budésonide, gagne en efficacité lorsqu'elle est combinée avec la cyclodextrine. Cet excipient permet au budésonide d'aller beaucoup plus loin dans les bronches et les poumons. Jusqu'à 50% du traitement pénètrent dans les zones les plus profondes des poumons, là où la plupart des traitements actuels s'arrêtent à la gorge ou aux bronches. Actuellement, Aquilon travaille sur le complexe budésonide-formotérol associé à la cyclodextrine pour répondre aux nouvelles directives internationales du traitement de l’asthme.