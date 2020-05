Argenx a achevé le développement clinique de son premier médicament

La myasthénie grave est une maladie auto-immune qui perturbe la communication entre les nerfs et les muscles, et qui a pour conséquence une faiblesse musculaire. Elle est plus fréquente chez les jeunes femmes et chez les hommes d'un certain âge. Elle se développe généralement chez des femmes âgées de 20 à 40 ans et chez des hommes âgés de 50 à 80 ans. Quelque 65.000 personnes aux Etats-Unis et 20.000 au Japon vivent avec la maladie, sur un total estimé de 200.000 malades dans le monde. Elle est donc peu répandue.