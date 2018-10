Au lendemain de l'offre publique réalisée en septembre dernier auprès d'investisseurs qualifiés, la biotech gantoise Argenx a les caisses bien remplies: 582,3 millions d'euros (d'équivalents de trésorerie et d'actifs financiers courants) enregistrés fin septembre, contre 359,8 millions fin décembre 2017.

Côté résultats, la biotech voit sur les neuf premiers mois de son exercice sa perte opérationnelle chuter à près de 36,5 millions contre 16,5 millions un an auparavant. Les dépenses liées à la recherche et au développement ont explosé à 53,6 millions. La raison est à chercher notamment du côté de l'augmentation des coûts (+11,2 millions d'euros) liés au développement clinique et la fabrication de l'efgartigimod, ce traitement de maladies hémorragiques qui vient de terminer avec succès sa phase II, permettant le lancement de la phase III.