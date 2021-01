Argenx conclut une alliance pour pénétrer le marché chinois

La biotech argenx a conclu un accord de licence exclusif pour le développement et la commercialisation de l'efgartigimod, sa molécule phare, en Chine, à Hong Kong, Taiwan et Macao avec la société Zai Lab cotée sur le Nasdaq.

"Grâce à cette collaboration avec Zai Lab, nous étendons notre empreinte mondiale sur l’un des marchés à la croissance la plus rapide au monde et touchons plus de personnes atteintes de maladies auto-immunes graves", s'est félicité Tim Van Hauwermeiren, le CEO d’argenx.