Argenx frôle 1 milliard de cash

Argenx réussit au premier trimestre à transformer sa perte de 17,65 millions d'euros en un bénéfice de 6,75 millions d'euros, soit 0,18 euro par action. C'est la conséquence principale du versement d'étape d'AbbVie de 30 millions pour une avancée dans le développement clinique de l'ARGX-115 devenu l'ABBV-151 (un anticorps développant un potentiel dans l’immunothérapie contre le cancer). À cela s'ajoutent aussi des effets de change. La biotech spécialisée dans des thérapies à base d’anticorps et AbbVie ont débuté leur collaboration en avril 2016

Lire plus

Au niveau opérationnel, Argenx termine en perte de 6,04 millions d'euros; une perte certes en amélioration par rapport à la perte de 14,14 millions enregistrée un an auparavant. Les revenus opérationnels bondissent de quelque 33 millions d'euros à 40,02 millions d'euros. Outre l'effet AbbVie, cette progression est aussi liée au versement de Janssen. Tous deux se sont associés en janvier dans un accord de collaboration et de licence exclusif et mondial pour le cusatuzumab (ARGX-110). L'accord prévoyait un versement initial de 300 millions de dollars à Argenx.