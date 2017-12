Argenx, la biotech qui grimpe, grimpe, grimpe

La biotech Argenx connaît une fin d'année tonitruante sur les marchés grâce aux résultats de plusieurs essais cliniques en cours. Une telle hausse pourrait lui donner l'idée de lever de nouveaux capitaux, bien que sa trésorerie soit déjà largement confortable.

Ces derniers mois auront été particulièrement bénéfiques pour Argenx tant au niveau financier que sur le plan de la recherche. Reflet de cette réussite, le titre a grimpé en Bourse de 72% en trois mois!

Tout comme Ablynx, cette biotech moins en vue que son homologue développe des traitements basé à la fois sur le système immunitaire des lamas et l’ingénierie des anticorps. Elle vise deux types de maladies, les cancers et les affections auto-immunes. Et c'est dans ces deux domaines qu’elle a annoncé de belles avancées ce lundi provoquant une envolée de son action en Bourse.

• Pour l’ARGX-113 (maladies auto-immunes) visant la myasthénie grave, une maladie neuromusculaire grave, la phase II de l’essai clinique a fait apparaître que 75% des patients traités avec ce produit ont manifesté des améliorations cliniques notables au cours d’une période d’au moins six semaines. (Pour en savoir plus lisez ici) .

• En ce qui concerne l’ARGX-110 (cancer), des résultats intermédiaires ont démontré une activité clinique chez les 6 patients atteints de leucémie myéloïde aigue avec trois cas de rémission complète. Pour l’essai clinique visant le lymphome cutané à cellules T sur les 22 patients un seul a affiché une réponse complète deux autres une réponse partielle et 10 cas sont restés stables.

Ces données positives ont été applaudies en Bourse le titre grimpant de 17% à 29,46 euros en fin de matinée. Le 30 novembre dernier, l’action avait déjà bondi de 10%. Argenx avait été à ce moment-là invitée à une conférence du broker Piper Jaffrey.







KBC passe à 34 euros

Les analystes financiers n’ont pas manqué de saluer ces résultats. Pour ceux de KBC, le potentiel futur de l’ARGX-110 et de l’ARGX-113 dans une multitude d’indications additionnelles fournissent la matière pour relever l’objectif de cours à 34 euros contre 19 euros avant. Chez Degroof Petercam qui, tout comme KBC, maintient sa recommandation à "acheter" on attend d’en savoir un peu plus pour relever l’objectif de cours qui est actuellement de 21 euros.

Levée de fonds?

Argenx est largement à l’aise financièrement pour poursuivre le développement de ses produits. Fin septembre, sa trésorerie atteignait 161,7 millions d’euros grâce, en grande partie, aux fonds récoltés lors de son introduction réussie sur le Nasdaq, en mai dernier.

Mais ne serait-ce justement pas l’occasion pour la biotech de capitaliser rapidement sur un tel succès en Bourse, en faisant le plein de liquidités? Comme Galapagos aux caisses pourtant royalement remplies l'a fait avant elle.