Argenx va-t-elle réussir là où Galapagos a mordu la poussière?...

Contrairement à Galapagos qui s’est allié à Gilead , argenx compte se lancer seule dans la commercialisation de ce premier candidat traitement aux Etats-Unis et s’active donc, depuis des mois, pour parachever sa transition en entreprise complètement intégrée dans le domaine de l’immunologie . Ce qui coûte très cher. Sur les neuf premiers mois de 2020, ses dépenses opérationnelles ont ainsi plus doublé par rapport à 2019 pour atteindre 346,7 millions d’euros. Et pour 2020, elle anticipe un nouveau doublement.

Pipeline étoffé

Et lundi, argenx a annoncé son intention de poursuivre son essai clinique testant sa molécule vedette pour soigner la polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique. Ce qui a eu pour effet de propulser son action à un plus haut historique de 264,8 euros en cours de séance. Sa capitalisation boursière atteint désormais 12,5 milliards, soit 2,4 milliards de plus que celle de Solvay et deux fois moins que celle de KBC.