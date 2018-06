Artialis rêve de diagnostiquer l'arthrose à grande échelle

La spin-off de l’Université de Liège spécialisée dans le monitoring des affections articulaires est à mi-chemin de sa mue du marché de la recherche vers celui des labos et des médecins. Elle va lever 3,5 millions pour pousser ses kits diagnostiques de l’arthrose vers le marché grand public.

Les fondateurs de la biotech Artialis ont découvert une manière de détecter et d’analyser les troubles articulaires de type arthrose, sarcopénie ou arthrite en ciblant des marqueurs biologiques dans le sang des patients.

Cette spin-off de l’Université de Liège créée il y a sept ans a, pour ce faire, développé des trousses de diagnostic destinées aux unités de recherche clinique et préclinique. Elle a déposé cinq familles de brevets:

→ Pour couvrir les biomarqueurs dans le domaine de l’arthrose et de la sarcopénie

→ Pour permettent de diagnostiquer la maladie

→ Pour suivre son évolution

→ Pour déterminer l’efficacité des traitements.

Artialis entend passer au stade supérieur en mettant au point des kits diagnostiques in vitro qui serviront la clientèle des laboratoires d’analyse médicale et des cabinets de médecin. Autrement dit, l’objectif est d’accéder au marché grand public. Un changement de paradigme qui implique de rencontrer de nouvelles obligations en termes de normes, de tests de contrôle, ainsi que de déployer une nouvelle politique commerciale à plus grande échelle.

Pour y arriver, l’équipe dirigée par le professeur Yves Henrotin, qui enseigne la pathologie, la kinésithérapie et la réadaptation fonctionnelle à l’ULg, a évalué ses besoins à 3,5 millions d’euros.

→ Un de ses actionnaires historiques, Meusinvest, a déjà souscrit pour un million sous forme d’obligations convertibles.

→ Les autres, dont l’espagnol BioIberica, soutiennent sa démarche mais restent, pour l’instant, au balcon.

Reste à lever 2,5 millions: la prospection a débuté début mai, avec l’assistance du bureau Deloitte Private. "Nous sommes à la recherche d’un nouvel actionnaire d’envergure internationale, afin de soutenir à la fois notre développement scientifique et notre stratégie commerciale", explique Yves Henrotin, président et CEO. Un seul ou plusieurs? "Le mandat confié à Deloitte consiste à privilégier un investisseur marquant de l’intérêt pour nos biomarqueurs et ayant les capacités de nous accompagner dans notre développement. Mais nous n’excluons pas d’accueillir deux ou trois investisseurs. On ne refuse que les coups de bâton…"

" Il faut quatre années de recherche environ pour mettre au point un kit de diagnostic IVD (in vitro), poursuit-il. Nous avons déjà fait la moitié du chemin. Il nous reste deux ans à deux et demi. Nous avons fait la preuve que nous sommes capables d’industrialiser le processus et de produire ces kits."

Potentiel énorme

Le potentiel est énorme car on n’avait pas identifié, jusqu’ici, de biomarqueurs efficaces en ce domaine. C’est la raison pour laquelle aujourd’hui, Artialis ne compte quasiment qu’un seul concurrent, le groupe danois Nordic Bioscience.

Mais l’entreprise belge se distingue de son rival scandinave par le fait que ses biomarqueurs sont mesurables dans le sérum des patients. "Il y a 600 millions de personnes qui souffrent d’arthrose dans le monde, dont 3,5 millions sont réellement handicapés par cela, détaille le Professeur Henrotin. Et l’arthrose est en croissance, car liée au vieillissement. C’est un marché colossal." La spin-off ciblera en premier lieu le marché européen, puis les Etats-Unis, où elle a déjà un bureau à Pittsburgh, en Pennsylvanie.

Pipeline fourni

"Nous avons également d’autres produits dans le pipeline, ajoute le CEO, toujours dans le domaine musculo-squelettique: notamment concernant les affections du muscle. Nous avons un plan de développement pour les dix prochaines années. Mais aujourd’hui, nous exploitons déjà quatre produits: un test rapide pour la vitamine D et un test ultrasensible pour mesurer une protéine de l’inflammation (CRP, dans le jargon), ainsi que nos deux tests innovants pour détecter la dégradation du cartilage Coll2-1 et Coll2-1NO2."

Artalis accompagne aussi des industriels dans le développement de nouveaux médicaments ou compléments alimentaires. La collaboration qu’elle a nouée voici deux ans avec le géant Nestlé s’inscrit dans ce dernier cadre: il s’agit de fournir des preuves cliniques de l’effet de solutions nutritionnelles développées par le groupe suisse sur le métabolisme de l’os et des articulations.