Asit biotech dépose un plan de réorganisation judiciaire

La société biopharmaceutique, active dans le traitement des allergies par immunothérapie, a également signé ce lundi un préaccord non contraignant avec DMS Group, à propos de sa division imagerie médicale. "Le préaccord est cependant soumis à un certain nombre de conditions suspensives, parmi lesquelles l'accord des créanciers sur le plan de réorganisation judiciaire d'Asit biotech et l'approbation par les actionnaires d'Asit biotech et de DMS Group de la transaction envisagée".