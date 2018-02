Asit biotech lève 2,1 millions d'euros

En cas d’exercice du solde des warrants, la trésorerie de la société serait renforcée de 20,6 millions d'euros supplémentaires. "Nous nous réjouissons de ces marques de confiance fortes et restons pleinement concentrés sur le développement de nos différents produits candidats pour les allergies respiratoires et les allergies alimentaires pour lesquelles il n’existe aujourd’hui pas de solution thérapeutique satisfaisante et bien tolérée", a commenté Thierry Legon, administrateur délégué (CEO) d'Asit biotech.