AstraZeneca-Gilead, la grande alliance pharmaceutique?

Selon des informations de Bloomberg, AstraZeneca aurait approché Gilead en vue d'une fusion. Ensemble, ils représenteraient une capitalisation boursière supérieure à celles de Merck et Pfizer.

Selon Blomberg, AstraZeneca aurait contacté Gilead le mois dernier, mais l'Américain n'était pas intéressé par un rapprochement avec un autre géant pharmaceutique. Une porte-parole d'AstraZeneca a déclaré que le groupe ne commentait pas les rumeurs ni les hypothèses. Gilead n'a pas non plus souhaité faire de commentaires.

Ensemble, les deux groupes afficheraient une capitalisation boursière d'environ 232 milliards de dollars, selon leurs cours de clôture vendredi. Cela excéderait la capitalisation de Merck et de Pfizer, qui est respectivement de 207 milliards et 200 milliards de dollars.

Doutes autour d'un tel rapprochement

Dans une note, les analystes de Jefferies ont jugé un accord entre Gilead et AstraZeneca peu probable. "Nous pensons que Gilead estime son activité dans le domaine du VIH très sous-estimée", indiquent-ils, ajoutant que le groupe "préférerait créer de la valeur avec le temps et conclure ses propres accords".

Médicaments phares

Le médicament le plus vendu de Gilead est son traitement du VIH Biktarvy dont les ventes se sont élevées à 1,69 milliard de dollars au premier trimestre. De son côté, AstraZeneca possède le "blockbuster" Tagrisso, un traitement du cancer du poumon, qui a généré 982 millions de dollars de chiffre d'affaires lors des trois premiers mois de l'année.

Les deux groupes ont vu leur cours de bourse bondir cette année, les investisseurs ayant trouvé un nouvel intérêt dans le secteur de la santé alors que la pandémie de coronavirus a provoqué une course aux traitements et vaccin. L'action AstraZeneca a touché un plus haut historique en avril tandis que le titre Gilead est en hausse de 20% depuis le début de l'année.