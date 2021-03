AstraZeneca a pu utiliser des données "obsolètes" dans les essais cliniques aux États-Unis

AstraZeneca pourrait avoir fourni des données incomplètes sur l'efficacité de son vaccin contre le Covid-19 dans le cadre de l'essai clinique mené aux États-Unis, au Chili et au Pérou.

Selon l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), une agence américaine de santé, le laboratoire AstraZeneca a pu utiliser des données "obsolètes" lors de ses essais cliniques sur son vaccin anti-coronavirus aux États-Unis, "ce qui pourrait avoir fourni une vue incomplète des données d'efficacité".

"Nous exhortons le laboratoire à travailler avec le DSMB (un comité de sécurité indépendant) pour examiner les données d'efficacité et s'assurer que les données d'efficacité les plus précises et à jour soient rendues publiques le plus rapidement possible", écrit le NIAID.

Cette annonce jette un doute sur une éventuelle homologation du vaccin aux États-Unis, alors qu'il est déjà soupçonné de provoquer de graves effets secondaires, même si l'Organisation mondiale de la Santé et l'Agence européenne des médicaments ont recommandé son utilisation après sa suspension dans plusieurs pays. L'autorisation et les directives d'utilisation du vaccin aux États-Unis seront déterminées après un examen approfondi des données par des comités consultatifs indépendants, ajoute le NIAID.

Le comité de sécurité indépendant DSMB s'est penché sur les caillots sanguins et la thrombose veineuse cérébrale (TVC) et n'a trouvé aucun risque accru de thrombose.

"Aucun risque accru de thrombose"

Lundi, le laboratoire anglo-suédois a indiqué que son vaccin était efficace à 79% dans la prévention des symptômes du Covid-19, un résultat meilleur que prévu suite aux essais cliniques réalisés aux États-Unis, au Chili et au Pérou. Il était également efficace à 100% contre les formes sévères de la maladie et pour prévenir les hospitalisations. AstraZeneca a ajouté que le DSMB s'était penché spécifiquement sur les caillots sanguins et la thrombose veineuse cérébrale (TVC) dans l'ensemble des données de l'essai américain et n'avait trouvé aucun risque accru de thrombose.

Le NIAID, dirigé par le Dr Anthony Fauci, principal expert américain en maladies infectieuses, dépend de l'Institut national américain de la santé (NIH). AstraZeneca n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de l'agence Reuters.

Critiqué de toutes parts

Salué comme une étape importante dans la lutte contre la pandémie l'année dernière, le vaccin d'AstraZeneca est depuis lors en proie à des doutes quant à son efficacité, son dosage et ses éventuels effets secondaires.

D'autres études distinctes menées à un stade avancé avaient soulevé des questions sur le régime posologique du médicament et le manque de données sur son efficacité chez les personnes âgées.

Plus d'une douzaine de pays européens ont interrompu l'utilisation du vaccin au début du mois après que des rapports ont établi un lien entre le vaccin et un trouble rare de la coagulation sanguine chez un très petit groupe de personnes. L'Allemagne et la France ont toutefois repris la vaccination après que l'Agence européenne des médicaments l'a déclaré sûr et efficace, mais un sondage d'opinion a montré lundi que les Européens restaient sceptiques quant à sa sécurité.

Les dernières données, qui doivent encore être examinées par des chercheurs indépendants, se fondent sur 141 infections survenues chez 32.449 participants. Les analystes avaient également noté la réussite d'AstraZeneca à produire des données solides dans un contexte de propagation de variants plus infectieux aux États-Unis et dans d'autres pays.