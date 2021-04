"AstraZeneca a tenu un double discours" (Commission)

Vaccin fourni au prix coûtant

Du côté de la Commission européenne, défendue par Rafaël Jafferali et Paul Alain Foriers (Simont Braun), on invoque l'urgence pour traiter l'affaire au plus vite, sachant que le groupe pharmaceutique s'était engagé à fournir les vaccins pour le 30 juin au plus tard. "Chaque jour compte pour vacciner tout le monde et relancer l'économie", a plaidé Rafaël Jafferali.