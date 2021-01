AstraZeneca annule sa participation à une réunion avec l'UE

La Commission européenne a haussé le ton lundi contre AstraZeneca, jugeant "inacceptables" les retards de livraison de son vaccin contre le Covid-19, et réclame désormais "la transparence" sur l'exportation hors de l'UE des doses qui y sont produites.

Baisse de rendement

Le vaccin d'AstraZeneca présente l'avantage d'être moins cher à produire que ses rivaux, tout en étant plus facile à stocker et transporter.

De quoi alarmer les pays de l'UE, déjà à cran après des difficultés d'acheminement du vaccin Pfizer-BioNTech, et renforcer la pression sur la Commission européenne, qui a négocié les contrats de précommandes au nom des Vingt-Sept. Ceux-ci portent sur près de 400 millions de doses du vaccin AstraZeneca/Oxford, qui présente l'avantage d'être moins cher à produire que ses rivaux, tout en étant plus facile à stocker et transporter.