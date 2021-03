AstraZeneca défend son vaccin, qu'il dit efficace à 79% et sans danger

Le laboratoire AstraZeneca a défendu, ce lundi, son vaccin, rejeté par une bonne partie des Européens qui ne lui font plus confiance après les nouvelles de ces dernières semaines. Or le recours à ce vaccin est crucial au moment où la troisième vague de la pandémie de Covid-19 prend de la puissance sur le contient.

Selon le groupe pharmaceutique suédo-britannique, le vaccin serait efficace à 79% pour prévenir le Covid-19 symptomatique dans la population générale et à 100% pour empêcher les formes sévères de la maladie et l'hospitalisation. Des affirmations avancées après des essais cliniques de phase III menés aux États-Unis sur 32.449 participants.

Des inquiétudes tenaces

Le vaccin serait, en outre, efficace à 80% chez les personnes âgées et n'augmenterait pas le risque de caillots sanguins, selon le laboratoire. Plusieurs pays ont renoncé à le prescrire aux plus âgés en raison d'un manque de données sur les seniors lors des précédents essais. Plusieurs pays ont également suspendu son utilisation par crainte qu'il ne provoque des caillots sanguins, parfois mortels. Ce vaccin est ainsi perçu comme plus dangereux que sûr en Allemagne, France, Espagne et Italie, selon une étude d'opinion réalisée entre le 12 et 18 mars.