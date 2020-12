AstraZeneca et la Russie veulent combiner leurs vaccins contre le Covid-19

AstraZeneca et la Russie vont combiner leurs deux candidats vaccins contre le Covid-19. Le but de la manœuvre est d'entraîner une meilleure réponse immunitaire.

Le laboratoire AstraZeneca et la Russie ont annoncé, ce vendredi, des essais cliniques communs combinant leurs deux vaccins contre le Covid-19. "Nous annonçons un programme d'essais cliniques pour évaluer la sécurité et l'immunogénicité de la combinaison d'AZD1222, développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford, et de Spoutnik V, développé par l'institut de recherches Gamaleïa", a indiqué la branche d'AstraZeneca en Russie dans un communiqué.