AstraZeneca s'associe à l'allemand IDT Biologika pour produire plus de vaccins

AstraZeneca a annoncé un partenariat avec une firme allemande pour accélérer la production de vaccins Covid-19 pour l'Europe. L'OMS le juge valable pour les plus de 65 ans.

La collaboration entre laboratoires pharmaceutiques pour produire plus de vaccins contre le coronavirus se renforce : le groupe britannico-suédois AstraZeneca a annoncé mercredi une association avec l'allemand IDT Biologika en vue de fournir davantage de vaccins Covid-19 pour l'Europe dès le deuxième trimestre de cette année.

Les deux entreprises n'ont pas précisé le nombre de doses supplémentaires qui pourront être fabriquées dans les délais annoncés. Mais l'accord prévoit, dans un second temps, d'augmenter les capacités sur un site d'IDT Biologika en Allemagne à Dessau pour produire des "millions de doses par mois" d'ici fin 2022, grâce notamment à la construction de cinq nouveaux bioréacteurs de 2000 litres.

Cet investissement devrait permettre de produire d'autres vaccins du même type que celui d'AstraZeneca (qui utilise un vecteur viral) et fera du laboratoire allemand l'un des plus importants fabricants en Europe. Cela "permettra de répondre aux défis actuels de la pandémie et de garantir une offre stratégique à l'avenir", a commenté Pascal Soriot, directeur général d'AstraZeneca, cité dans le communiqué.