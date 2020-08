AstraZeneca signe avec la Commission européenne pour son vaccin

Alors que, faute d'une réponse au niveau européen , la Belgique avait fait bande à part lors d'une signature d'accord entre le groupe pharmaceutique AstraZeneca et l'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas, pour la fourniture de 300 millions de doses d'un éventuel vaccin contre le coronavirus, la donne vient de changer .

Partenariat avec l'université d'Oxford

Développé en partenariat avec l'université d'Oxford, le possible vaccin d'AstraZeneca a en tout à ce stade généré "une forte réponse immunitaire" dans un essai sur plus de 1.000 patients. De quoi le placer parmi les plus prometteurs au monde.