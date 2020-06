Avancée pour UCB avec son traitement contre le psoriasis

UCB signale que, lors des essais cliniques de phase III Be Vivid et Be Ready, les patients atteints du psoriasis et traités par le bimekizumab ont présenté une disparition significative des lésions ("skin clearance ") comparés à ceux ayant reçu le placebo ou du Stelara. La réponse a été rapide après une dose et la durée de cette réaction a atteint jusqu'à un an précise le groupe pharma dans un communiqué.