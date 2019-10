Avec la reprise de Ra Pharmaceuticals, UCB renoue avec la croissance externe

Fondée en 2008, Ra Pharmaceuticals développe des traitements contre des maladies qui menacent le système immunitaire. Son candidat médicament le plus avancé est le zilucoplan, un traitement contre la myasthénie grave, une maladie musculaire qui affecte 200.000 personnes dans le monde. La molécule est en phase III de développement, soit la dernière phase d’un candidat médicament avant son approbation par les autorités réglementaires et sa mise sur le marché. Selon UCB, d’autres indications sont envisagées, comme la sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou la myopathie nécrosante à médiation auto-immune (IMNM).

Mécanismes différents

UCB, qui doit mettre six nouveaux produits sur le marché en cinq ans, a réalisé la plus grande partie de sa croissance en interne ces dernières années. Mais on savait que l’entreprise belge était à l’affût d’acquisitions. En 2018, UCB avait racheté Element Genomics, une spin-off de la Duke University basée à Durham, aux Etats-Unis, et Beryllium. Deux sociétés spécialisées en génétique. Mais il s’agissait d’acquisitions nettement moins onéreuses: 30 millions d’euros dans le premier cas, et 7 millions dans le second.