Baltisse et Waterland se retirent totalement du capital de Fagron

Après une opération en juillet et une autre début septembre, Baltisse et Waterland remettent ça une troisième fois. Ils annoncent céder quelque 9,3 millions d'actions ordinaires Fagron , via un placement privé accéléré. Ce lot d'actions représente 12,98% de leurs parts détenues dans l'entreprise flamande, lit-on dans un communiqué. La cotation de l'action Fagron avait été suspendue dans l'attende du communiqué. Elle devrait donc bientôt reprendre.