Bataille judiciaire entre Ablynx et Unilever

Dans les années 90, Unilever a rebondi sur la découverte de scientifiques belges qui ont mis au jour les propriétés particulières des anticorps produits par les lamas. La multinationale y a vu une opportunité dans la mise au point de dentifrices ou de shampoings ultra-performants. Vingt-cinq ans plus tard, avocats d’Unilever et d’Ablynx s’expliquent pour la énième fois devant la Cour suprême de La Haye, la plus haute instance judiciaire des Pays-Bas.