Berenberg sort Fagron de sa torpeur boursière

Berenberg estime que le cours de l'action Fagron ne reflète pas le potentiel du groupe. Il a relevé son target à 27 euros. Le titre grimpait de 7% jeudi matin.

Fagron a fait preuve de résilience durant la pandémie alors que les marges ont subi une certaine pression. Toutefois, le ralentissement en Europe reste inquiétant étant donné que ce continent intervient à hauteur de 50% environ dans les ventes.

C’est de cette façon que Lenny Van Steenhuyse de KBC Securites ("conserver" ; 21,5 eiros) résumait, la semaine dernière, les résultats annuels du groupe spécialisé dans les préparations pharmaceutiques magistrales.

On rappellera que Fagron a généré, l’an dernier, un chiffre d’affaires en hausse de 4% -et de 12% à taux de change constants- à 556 millions d’euros et un Ebitda récurrent de 123,9 millions en progression respectivement de 5,9% et de 15%. Les actionnaires, quant à eux, recevront un dividende de 18 centimes d’euro contre 15 centimes pour l’exercice précédent.

Point d'entrée attrayant

Ce matin Berenberg a donné un coup de fouet à l’action qui vivote paresseusement depuis un an. Le broker a relevé son objectif de cours à 27 euros contre 24 euros auparavant et a réitéré son conseil d’achat. Il estime que la valorisation actuelle en bourse est le fruit d'une mauvaise évaluation du titre mais elle constitue un point d’entrée attrayant. Ce matin, le titre bondissait de 7% à 21,4 euros.

27 euros Berenberg a relevé son objectif de cours à 27 euros contre 24 euros avant.

Dans une note intitulée "Un actif sous-évalué avec beaucoup de potentiel", Beatrice Allen estime que Fagron pourrait bénéficier, cette année, d’une accélération organique et d'opportunités de fusions et acquisitions. La société profitera également de plusieurs tendances structurelles comme le vieillissement de la population et les pénuries plus fréquentes de médicaments.

Etats-Unis

L’analyste pointe surtout l’amélioration des perspectives aux Etats-Unis. Au cours de 2020, la société y a enregistré 40 nouveaux produits et 35 autres sont planifiés pour 2021. En outre, en raison de la pandémie, de nombreux hôpitaux ont accéléré le processus pour inclure des sous-traitants à leur liste de fournisseurs.

"Ce mix plus large de produits et de clients devrait soutenir une accélération de la croissance organique aux Etats-Unis." Beatrice Allen Analyste chez Berenberg

Cela a soutenu la forte dynamique d’intégration du groupe avec plus de 100 nouveaux clients en 2020 utilisant ses installations de Wichita, une entité spécialisée dans les préparations stériles, note l’analyste. "Ce mix plus large de produits et de clients devrait épauler une accélération de la croissance organique dans cette région, une fois que les soins non urgents auront repris leur rythme normal."