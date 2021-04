Bernard Majoie réinvestit dans la biotech française PEP-Therapy

PEP-Therapy utilisera ces fonds pour le développement clinique d'un peptide pénétrant et interférant pour le traitement des cancers solides avancés. La société souhaite générer des données cliniques de phase Ia/b, en particulier dans deux indications où les patientes ont un mauvais pronostic et des alternatives thérapeutiques limitées: le cancer du sein triple négatif et le cancer de l'ovaire résistant au platine.