BioStrand va faire valider son moteur de recherche génétique

Après avoir levé 2 millions d'euros en juin dernier auprès de K&E, le fonds d'investissement des fondateurs du producteur belge de produits phytosanitaires Globachem, la start-up flamande BioStrand va recevoir 235.000 euros de subventions du Vlaio , l'agence flamande pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Ces nouveaux moyens doivent lui permettre de valider sa technologie de recherche génétique auprès des universités d'Anvers et Hasselt. Il s'agira notamment de vérifier le niveau de précision de la technologie. "Grâce à cette validation scientifique, nous allons pouvoir percer à l'échelle internationale", a déclaré dans un communiqué Ingrid Brands, la CEO et cofondatrice de la jeune pousse.

BioStrand développe une méthodologie inédite d'identification des analogies et des variations des données génétiques (ADN, ARN, protéines). Celle-ci débouche sur la mise au point d'un moteur de recherche génétique, qu'elle entend commercialiser via une formule d'abonnement.

"Le moteur de recherche de BioStrand numérise et modernise la recherche génétique et contribuera ainsi à l'obtention de résultats plus rapidement et plus efficacement dans la R&D génétique", a souligné dans le communiqué Hilde Crevits, la ministre flamande de l'Economie et de l'Innovation.