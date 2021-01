Biocartis a atteint ses objectifs 2020, le marché apprécie

Biocartis a réalisé ses principaux objectifs pour 2020 ce qui a donné un coup de pouce à l'action. KBC et Degroof Petercam ne partagent pas la même vision d'avenir pour la biotech.

La saison des résultats annuels n’a pas encore débuté sur Euronext Bruxelles, mais Biocartis a déjà livré, ce lundi matin, un avant-goût de son bilan 2020. Un bilan que la biotech spécialisée dans le diagnostic via son mini-labo Idlylla juge positif surtout dans un contexte rendu difficile par la crise sanitaire qui a limité l’accès des patients aux hôpitaux.

"Nous avons atteint nos perspectives initiales pour 2020, malgré la pandémie qui a gravement perturbé et dépriorisé les soins contre le cancer dans le monde" s’est félicité Herman Verrelst, le CEO de Biocartis.

Trois objectifs

Ces perspectives étaient au nombre de trois.

Tout d’abord, la biotech a placé 335 appareils Idylla l’an dernier dépassant sa dernière prévision fixée à 300 unités. A la fin 2020, le parc total s’élevait à 1.581 Idylla.

"Nous pensons que Biocartis est bien positionnée pour poursuivre sa série de six trimestres attestant ses réalisations opérationnelles." Lenny Van Steenhuyse Analyste chez KBC Securities

Ensuite, le volume de cartouches vendues (un cartouche permet de diagnostiquer une maladie bien précise sur l’Idylla, Ndlr) a cru de 31% l’an dernier à 230.000 unités contre une croissance anticipée de 30%. Biocartis a constaté une forte demande pour les tests visant le SARS-CoV-2.

Globalement, "cela implique une solide performance au second semestre de 150.000 cartouches soit un bond de 46% d’une année à l’autre et de 88% par rapport aux six premiers mois" précise Lenny Van Steenhuyse de KBC Securities.

Enfin, fin décembre, la position de liquidités de Biocartis atteignait 124 millions d’euros contre une estimation antérieure de 120 millions. L’analyste de KBC estime que cela donnera de la marge à l’entreprise jusqu’au 4e trimestre 2022 .

KBC vs Degroof Petercam

Il reste à "acheter" sur la valeur avec un objectif de cours de 7,5 euros. "Nous pensons que Biocartis est bien positionnée pour poursuivre sa série de six trimestres attestant ses réalisations opérationnelles." Kepler Cheuvreux reste également à l'achat avec un "target"de 8 euros.

124 millions euros Fin décembre 2020, la position de liquidités de Biocartis atteignait 124 millions d’euros.

Thomas Guillot de Degroof Petercam se veut plus circonspect. Biocartis aura besoin de liquidités supplémentaires d’ici 18 à 24 mois et n’atteindra pas l’équilibre avant 2024 avance-t-il. Il reconnaît que le mini-labo Idylla offre beaucoup d’avantages et répond à de nombreux besoins non satisfaits dans les tests moléculaires en oncologie.