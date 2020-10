Bone Therapeutics conclut un accord visant la Chine et l'Asie du Sud-Est

Bone Therapeutics , une biotech spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires en orthopédie et dans d’autres pathologies graves, a conclu un accord exclusif avec Link Health Pharma et la Shenzhen Pregene Biopharma Company .

Cet accord porte sur la licence pour la fabrication, le développement clinique et la commercialisation d’ ALLOB , la plateforme de thérapie cellulaire osseuse allogénique prête à l’emploi de Bone Therapeutics en Chine (Hong-Kong et Macau inclus), à Taïwan, Singapour, en Corée du Sud et en Thaïlande.

"Cette collaboration entre Bone Therapeutics, Link Health et Pregene, en plus d’étendre notre champ d’action géographique, démontre le fort potentiel commercial d’ALLOB."

USA et Europe

Bone Therapeutics conserve, par ailleurs, les droits de développement et de commercialisation d’ALLOB dans toutes les autres zones géographiques. En conséquence, elle poursuivra ses efforts pour le développement et la commercialisation d’ALLOB aux États-Unis et en Europe et plus largement, pour le développement de nouveaux produits de thérapie cellulaire innovants, précise-t-elle dans un communiqué.