Bone Therapeutics contrainte d'arrêter l'étude de son produit pour l'ostéonécrose de la hanche

Après l'arrêt de ce produit, Bone Therapeutics veut désormais se concentrer sur le développement clinique de sa plateforme allogénique "prête-à-l’emploi" ALLOB. Les cellules allogéniques ALLOB sont des cellules différenciées obtenues à partir de cellules souches de moelle osseuse d’un donneur sain, cultivées ex vivo. "Elles ont démontré des propriétés ostéogéniques plus robustes que les cellules PREOB" , précise le groupe. Bone Therapeutics se dit donc "convaincu que la plateforme allogénique ALLOB bénéficie d’un potentiel économique nettement supérieur au produit autologue (PREOB)".

"Les résultats intermédiaires de PREOB constituent une déception pour la Société. Cependant, Bone Therapeutics a réorienté ses efforts vers la plateforme allogénique ALLOB, qui, de notre point de vue, offre une solution plus pertinente, et nettement supérieure sur le plan commercial, pour répondre aux besoins non satisfaits en orthopédie et dans les maladies osseuses. L'arrêt de l'étude PREOB nous permettra de nous concentrer pleinement sur cette plateforme plus prometteuse et d'accélérer son développement", a indiqué de son côté Thomas Lienard, le directeur général de la biotech.