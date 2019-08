Bone Therapeutics en manque de liquidités

Bone Therapeutics a été introduite au cours de 16 euros au début du mois de février 2015 et n’est jamais remonté au-dessus de ce niveau depuis. L’action accuse un recul boursier supérieur à 76%, à un niveau proche de ses plus bas historiques (3,28 euros). Cette biotech wallonne, basée à Gosselies, est spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires et biologiques innovantes dans le domaine de l’orthopédie et des maladies osseuses (notamment l’ostéoporose), en vue de prévenir les fractures, limiter le besoin de recourir à des opérations chirurgicales, et réduire le temps de revalidation.