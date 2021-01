Bone Therapeutics s’allie à la biotech italienne Rigenerand

Oncologie et médecine régénérative

"Les développements dans les thérapies allogéniques à base de cellules souches mésenchymateuses (CSM) sont en plein essor et couvrent de nombreuses indications où les CSM pourraient présenter un effet positif significatif, comme les maladies osseuses et du cartilage, les maladies du foie, cardiovasculaires et auto-immunes ", a fait valoir le CEO de Bones Therapeutics, Miguel Forte.

Traitements en phase d'études cliniques

Utiliser le savoir-faire de Rigenerand

La collaboration avec la biotech italienne devrait favoriser la maturation des nouveaux produits candidats envisagés. "Cet accord nous permettra de partager mais aussi d’utiliser le savoir faire et l’expertise de Rigenerand dans le développement de processus et la fabrication de médicaments de thérapie cellulaire et génique ainsi que de produits basés sur des CSM. Rigenerand dispose, par ailleurs, d’une expertise complémentaire de celle de Bone Therapeutics dans le développement de processus plus large pour le développement de médicaments de thérapie avancée, incluant notamment l’édition et le conditionnement de CSM", a encore souligné le CEO de Bone Therapeutics.