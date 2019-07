Bruxelles soigne ses futures medtechs

La 4e édition du MedTech Accelerator a profité à huit start-ups bruxelloises actives dans la santé digitale et les dispositifs médicaux. Parmi eux: un instrument de palpation endoscopique destiné aux biopsies des cancers du poumon, un nouvel outil de dépistage de l’autisme, une application smartphone pour patients obèses.

Un instrument de palpation endoscopique permettant d’améliorer les biopsies pour les cancers du poumon, un nouvel outil de dépistage de l’autisme, une application smartphone pour patients obèses… Telles sont quelques-unes des innovations médicales pensées et développées par huit nouvelles start-ups bruxelloises actives dans la santé digitale et les dispositifs médicaux.

La Région bruxelloise, qui peut s’appuyer sur un tissu universitaire et hospitalier de qualité, souffre par contre d’un manque d’espace disponible pour le déploiement d’une activité pharmaceutique industrielle. Elle a donc choisi de favoriser le développement d’activités liées aux dispositifs médicaux, connectés ou non. Depuis quatre ans, hub.brussels (l’agence bruxelloise pour l’accompagnement de l’entreprise) et son cluster (incubateur) lifetech.brussels (consacré aux sciences du vivant) ont mis en place le MedTech Accelerator, un programme d’accélération de trois mois pour entrepreneurs développant leur projet dans le secteur médical. "Depuis sa création en 2016, le programme a déjà accompagné et soutenu 34 projets portés par des entrepreneurs qui innovent dans le secteur", explique Azèle Mathieu, responsable de lifetech.brussels. "Cette stratégie porte ses fruits. En quelques anné́es, le nombre d’entreprises actives dans les secteurs de l’e-santé et des dispositifs médicaux a augmentée de 40%."

Outil multimédia | La révolution biotechnologique

Les pépites en devenir qui ont été accompagnées de mars à juin cette année ont pour nom Depist-Eye ACTE, Sensendo, MinT ou encore SurgeLight. Cette dernière a été gratifiée d’un award récompensant le projet considéré comme le plus brillant et le plus prometteur.

"Le programme a déjà accompagné et soutenu 34 projets." Azèle Mathieu responsable de lifetech.brussels

Créée par Hans Ingelberts (VUB), Surgelight vise à développer un système de guidage chirurgical capable de visualiser simultanément et en temps réel des tissus présentant un intérêt, tels que les tumeurs, les nerfs et les vaisseaux sanguins. Un tel système pourrait être applicable à la chirurgie ouverte ainsi qu’à la chirurgie robotique ou même aux procédures de diagnostic endoscopique. Pour ce faire, Surgelight associe deux technologies clés: des agents de contraste fluorescents à base de nanocorps et un système d’imagerie à vie par fluorescence.

Un capteur intelligent

Autre innovation prometteuse dans le domaine de la chirurgie: celle portée par Nicolas Geuens, à la base du projet Sensendo. Il s’agit d’un outil de palpation endoscopique qui permet au pneumologue de mesurer la dureté du tissu pulmonaire afin de cibler efficacement le tissu suspect et d’augmenter de manière significative le taux de réussite des biopsies dans le cas de cancers du poumon.

Si le développement des techniques endoscopiques permet en effet aux médecins de réaliser de plus en plus de diagnostics et de traitements, la perte de sensation tactile limite par contre les possibilités. Le diagnostic précoce du cancer du poumon par biopsie endoscopique est particulièrement touché par ce problème, avec des taux de réussite de l’échantillonnage variant entre 14% et 60%. D’où l’intérêt de procurer au chirurgien la sensibilité des tissus qu’il manipule.

Dans le panel, on retrouve également MintT, qui a développé un capteur intelligent pour les hôpitaux, les maisons de repos et les appartements de service. Celui-ci aide les personnes âgées à mener une vie active et autonome.