CVC et le belge Yvan Vindevogel rachètent un géant français des médicaments

Le fonds d’investissement CVC et l’entrepreneur flamand Yvan Vindevogel ont mis la main sur Cooper-Vemedia, un producteur français de médicaments sans ordonnance, évalué à plus de 2 milliards d’euros.

L'automne dernier, le fonds d'investissement français Charterhouse mettait Cooper-Vemedia – aussi connu sous le nom d’Alpha Health Group – en vente. L'opération avait aussi un angle belge, l'entrepreneur courtraisien Yvan Vindevogel étant actionnaire à hauteur de 10% du groupe français.

Cinq mois plus tard, c’est ce même Yvan Vindevogel qui, associé au fonds d’investissement CVC, rachète le groupe français, pour une valeur (dette comprise) de quelque 2,2 milliards d’euros. Le duo a ainsi damé le pion notamment à un consortium formé autour du fonds français PAI.

Selon nos informations, Charterhouse a repris également une participation dans la nouvelle structure faîtière du producteur français de médicaments. Vindevogel devrait garder une participation à peu près similaire dans cette nouvelle structure. Aucun des deux acheteurs n’a souhaité commenter le deal.

CVC et Yvan Vindevogel ne sont pas des inconnus l’un pour l’autre, au contraire.

CVC et Yvan Vindevogel ne sont pas des inconnus l’un pour l’autre, au contraire. Ils s’étaient déjà alliés il y a quelques années pour racheter la marque de pansements Compeed, mais avaient vu leur cible s’échapper au profit de l’entreprise française HRA Pharma, entité figurant dans le portefeuille du fonds d’investissement Astorg.

Stress et insomnies

Cooper-Vemedia est un acteur en vue dans le secteur européen des médicaments avec, dans son portefeuille, des produits comme Valdispert (contre le stress et les insomnies), Excilor (traitement contre l’infection fongique des ongles), Audispray (hygiène des oreilles), Oenobio (soins cutanés), Baccide (gels désinfectants pour les mains) et Cystiberry (infections de la vessie).

500 MILLIONS € Cooper-Vemedia affiche un chiffre d’affaires de quelque 500 millions d’euros et un ebitda de 150 millions.

Le groupe français, qui exporte ses produits dans plus de 60 pays, affiche un chiffre d’affaires de quelque 500 millions d’euros et un bénéfice brut d’exploitation (ebitda) de 150 millions d’euros. Il est numéro 4 sur le marché en France, leader aux Pays-Bas et occupe une belle position en Italie et au Portugal. Les nouveaux propriétaires souhaiteraient internationaliser la plateforme européenne de Cooper-Vemedia et s’attaquer également aux marchés américain et chinois.

Retour aux sources

Pour Vindevogel, le deal constitue un retour aux sources de son empire familial. Il y a 19 ans, il rachetait une division néerlandaise de Solvay et mettait ainsi la main sur Valdispert. Cette opération marqua le coup d’envoi d’une série de rachats et de la constitution de Vemedia.

Pour accélérer sa croissance, il a fait appel dans un premier temps à l’investisseur Indufin et, ensuite, à l’entreprise de private equity IK. Lors de l'entrée de IK en 2012, Vemedia fut valorisé à 145 millions d’euros. Quelques années plus tard, IK revendait Vemedia à Charterhouse Capital pour 375 millions d’euros. Vindevogel resta à bord et actionnaire minoritaire.

Cooper-Vemedia n’est pas le seul projet d’Yvan Vindevogel. Via le groupe Damier, il est également actionnaire de référence de la plateforme en ligne dédiée aux vitamines et cosmétiques Vision Healthcare. En mai de l’an dernier, le fonds d’investissement américain Avista est entré dans le capital de la plateforme, tout comme l’entrepreneur-investisseur Filip Balcaen. Ce deal avait été l’une des plus grosses opérations capitalistiques belges en pleine période de (premier) confinement.