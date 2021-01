Caroline Ven: "Il faut favoriser les autorisations pour les médicaments innovants"

Si la nouvelle CEO de pharma.be se félicite de la bonne santé de l'industrie du médicament, elle regrette que la crise ait entraîné un allongement de 3 à 5 mois des autorisations en Belgique.

Caroline Ven a pris en octobre 2020 les rênes de pharma.be, l'association coupole de l'industrie du médicament. Ex-CEO de The Blue Cluster, cette économiste de formation, passée par plusieurs cabinets ministériels et conseils d'administration, est l'une des rares dirigeantes de fédération sectorielle à ne pas broyer du noir durant cette période difficile. L'industrie biopharmaceutique, forte de ses 38.500 emplois et avec 50 milliards d'exportations, fait en effet partie des quelques secteurs qui sont non seulement épargnés par la crise, mais qui connaissent un regain d'activité.

Comment se porte l'industrie pharmaceutique après dix mois de crise sanitaire?

Une des choses qui devrait préoccuper notre pays, c'est que la croissance de la productivité diminue en Belgique d'année en année et cela, depuis plus de quinze ans. Le secteur pharmaceutique, lui, connaît une tendance inverse et reste en très bonne santé. C'est très important pour notre prospérité future, vu les enjeux du vieillissement de la population et de la place de l'Europe dans le reste du monde.

Une enquête que l'on a réalisée fin de l'année passée montre que la crise a eu un effet positif sur les activités de recherche, que ce soit pour les vaccins ou les traitements contre le Covid. Il y a 31 essais cliniques "coronavirus" en cours en Belgique. On sait aussi que notre pays joue un rôle important dans la production de vaccins, qui va encore s'accroître.

Est-ce qu’il y a eu néanmoins des effets négatifs?

On a constaté que nos entreprises ont eu plus de mal à mettre sur le marché des nouveaux traitements – qui n'ont rien à voir avec le Covid-19 –, à cause des procédures qui prennent plus de temps dans l'administration. Il y a une tendance à l'allongement des autorisations, de 3 à 5 mois. Cela prend du temps aussi pour le remboursement. Or, l'accès au marché belge reste très important.

Que vous inspirent les appels à rapatrier certaine activités pharmaceutiques délocalisées en Asie?

Cela s'inscrit dans le cadre des plans de relance au niveau européen, dont certains aspects évoquent cette relocalisation de secteurs stratégiques. Mais il faut en même temps promouvoir un esprit entrepreneurial et de soutien à l'industrie manufacturière, qui ne concerne pas uniquement le secteur pharmaceutique. Quels sont nos points d'attention là-dedans? Il y a d'abord le coût du travail, qui reste quelque chose de très important, surtout pour la production. Il est très important également de garder les mesures qui ont été prises pour abaisser les charges, surtout pour les chercheurs.

Deuxièmement, il faut rappeler que le secteur pharmaceutique doit payer des charges spécifiques sur ses recettes, qui représentent déjà plus de 11% du chiffre d'affaires. Enfin, il faudra éviter d'avoir une concurrence entre pays européens. La France, par exemple, prépare un plan de soutien pour son secteur pharmaceutique.

Avec ses coûts élevés du travail et de l'énergie, la Belgique semble mal placée pour faire revenir la production pharmaceutique, qui été délocalisée en Chine ou en Inde…

On ne va pas rapatrier toute la production pharmaceutique en Europe ou en Belgique. Ce n'est d'ailleurs pas nécessaire. On ne doit pas retomber dans un nationalisme qui verrait chaque pays en Europe rapatrier tout ce dont il a besoin. Ce qui est important pour la Belgique, c'est l'aspect innovation. Cela, il faut le surveiller, c'est stratégique. On doit se concentrer sur la recherche et le développement et la mise sur le marché de médicaments innovants. Je pense aux thérapies cellulaires et géniques. On parle ici de médicaments qui guérissent complètement certaines maladies, et qui ne se contentent pas de les traiter. Là, on réalise réellement davantage de plus-value, en terme économique, mais également sociétal. La Belgique doit par ailleurs garder sa place de numéro un en terme d'investissement par habitant dans la recherche pharma en Europe.

Que souhaiteriez-vous demander aux différents gouvernements en Belgique?

Au niveau de la R&D, nous sommes presque au niveau demandé par l’Europe, qui pousse à consacrer 3% du PIB à la recherche. Mais c’est surtout grâce au secteur privé. Par contre, le secteur public a encore un effort à faire, malgré les progrès des dernières années. On demande d’en tenir compte dans les plans de relance qui sont sur la table. Et comme je l’ai dit, il faut que le fédéral favorise les autorisations pour les médicaments innovants.

Plusieurs fleurons pharmas belges sont passés entre les mains d'actionnaires étrangers. Faut-il s'en inquiéter et renforcer l'ancrage belge?

Le secteur pharmaceutique est tellement intense en capital qu’il est normal que des entreprises aillent chercher des moyens un peu partout pour financer des études cliniques très chères. On parle souvent d’un milliard pour faire arriver un médicament sur le marché. L’ancrage est surtout important pour ce qui est de garder les activités de R&D sur notre territoire. On voit cela dans d’autres secteurs, comme la chimie.

Est-ce qu’on pourrai extrapoler le modèle biopharmaceutique à d’autres secteurs en Belgique?

Ce qui fait notamment le succès du secteur biopharmaceutique, c’est la collaboration entre les centres de recherche, l’industrie et les autorités publiques, qui assurent des mesures de soutien. Il y a un autre secteur qui affiche encore plus de productivité et de croissance dans le monde, qui consacre encore plus d’investissements, c’est celui des technologies de l’information. Il faudrait donc que les centres de recherche en Belgique se concentrent beaucoup plus sur les développements dans ce domaine.

Qu’est-ce qui vous a surpris en arrivant dans le secteur?

Ce qui m’a frappé, c’est qu’il faut beaucoup d’énergie pour convaincre nos interlocuteurs de notre plus-value réelle. Nous sommes finalement assez mal connus, notamment en termes d’apport à l’économie.

Cela nous amène à l'image du secteur: l'industrie pharmaceutique a parfois mauvaise réputation dans le grand public, alors qu'elle soigne les gens. Pourquoi?

En temps que CEO, cela fait partie de mes priorités. Je crois qu'il faudra se mettre autour de la table avec tous les autres acteurs dans le domaine de la santé. On doit également être plus à l'écoute des critiques. Est-ce qu'il s'agit d'idées répandues qui ne sont pas exactes et que l'on n'a jamais pris le temps de contrer? Ou bien y a-t-il des domaines où on peut faire mieux et mettre en place une autre approche? Ce sera un travail de longue haleine, qui est un peu compliqué avec la situation actuelle.

Est-ce que la question du prix des médicaments pourra être abordée?

Oui. Les nouveaux traitements, qui sont souvent personnalisés, sont très chers. Il faut un dialogue pour qu'ils restent finançables. Certains de ces traitements très coûteux, qui guérissent, peuvent éviter des médicaments qui doivent être pris pendant des années. On pourrait regarder pour étaler certains paiements, en fonction des résultats. On doit y réfléchir, parce que sinon, on risque de ne pas avoir accès à certains des nouveaux traitements.

Mais est-ce qu’il y a eu des excès?