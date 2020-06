Caroline Ven va devenir CEO de pharma.be

Caroline Ven est la CEO de The Blue Cluster, une organisation qui encourage des partenariats durables et innovants entre entreprises dans le domaine de l'économie "bleue" (la mer et les océans). Elle occupe également le poste de vice-présidente de la commission économique de la FEB, siège dans différents conseils d'administration (VITO, Banque J. Van Breda & C° et Bpost) et est aussi membre de l'autorité organisatrice de l'association KULeuven, précise pharma.be.