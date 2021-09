Celonis, la start-up de Munich qui vaut 11 milliards d’euros

Lufthansa et Deutsche Bank

Travail universitaire

Les trois fondateurs, trois anciens étudiants de la TUM (l’université technique de Munich) nés en 1984, 1987 et 1989 ont lancé les bases de leur logiciel dans le cadre d’un travail universitaire sur la chaîne de radio-télévision publique régionale Bayerische Rundfunk, qui voulait améliorer son service clientèle. Siemens – dont le siège est à Munich - a suivi. Depuis, les clients se sont succédé, permettant à Celonis de financer seule sa croissance, pendant cinq ans, avant de se tourner vers les investisseurs, pour la première fois en 2016 , notamment pour financer son internationalisation. En juin dernier, Celonis a levé un milliard de dollars de fonds avec les investisseurs Arena Holdings , déjà présents lors des deux précédents tours de table, ou Franklin Templeton et Splunk. Ces fonds serviront à financer le développement des outils techniques et l’expansion, notamment aux États-Unis.

Parmi ses clients, Coca Cola, Bosch, AstraZeneca, Dell, L’Oréal, Lufthansa, Vodafone… Au total, plus de 2.500 entreprises, 1.400 salariés à travers le monde, 100 créations d’emplois par mois, un second siège à New York pour le marché américain, 15 succursales à l’étranger dont une à Amsterdam pour le Benelux… "Le potentiel est énorme, souligne Rémy Lazarovici. On n’en est qu’au début du développement technologique et du marché. Pour l’instant, nous sommes à la fois les pionniers, les plus innovants et les leaders du marché. Mais on voit déjà que de nouveaux concurrents apparaissent, ce qui est une bonne chose."