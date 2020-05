Celyad à l'abri du besoin jusqu'à la fin du premier semestre 2021

Étapes clés attendues

La société wallonne identifie par ailleurs plusieurs étapes clés pour les mois à venir. Comme indiqué en mars 2020, elle prévoit notamment d'annoncer au cours du second semestre de 2020 les données préliminaires du CYAD-01, son traitement candidat phare contre la leucémie myéloïde aiguë et des syndromes myélodysplasiques, produit selon le nouveau procédé de production OptimAb, y compris la cohorte d'expansion de l'essai de phase 1 THINK et l'essai de phase 1 à doses croissantes DEPLETHINK.