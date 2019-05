Celyad a toujours les caisses suffisamment remplies

Celyad confirme: elle a suffisamment de liquidités pour financer ses dépenses opérationnelles et en capital jusqu'à la mi-2020.

Quelles sont les réalisations de ce trimestre?

→ Le produit phare, CYAD-01 ( traitement des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë réfractaire/récidivante ou de syndrome myélodysplasique) continue de progresser dans les essais cliniques. "Des dosages supplémentaires ainsi que l'optimisation du calendrier sont en cours d'évaluation dans le cadre de l'étude de phase 1 THINK. Les données intermédiaires de l'étude de phase 1 DEPLETHINK évaluant CYAD-01 après une chimiothérapie de préconditionnement ont montré que la thérapie cellulaire CAR-T est bien tolérée au niveau de doses initiales après la chimiothérapie de préconditionnement."

La société travaille aussi à la prochaine génération de candidats CAR-T autologues à base de NKG2D, CYAD-02, et la nouvelle série de candidats CAR-T allogéniques sans modification du génome, CYAD-200.

Quelles sont les prochaines étapes?

Début juillet, lors du Congrès mondial sur le cancer gastro-intestinal, Celyad présentera les résultats de ses données cliniques des études de phase 1 SHRINK et alloSHRINK, évaluant la sécurité des candidats CAR-T NKG2D autologues et allogéniques , CYAD-01 et CYAD-101.