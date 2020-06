Celyad devient Celyad Oncology

La biotech wallonne Celyad a annoncé mercredi un changement partiel de son nom: la société spécialisée dans les thérapies cellulaires contre le cancer a été rebaptisée Celyad Oncology. Selon la direction, le nouveau nom met en évidence les progrès significatifs de ses programmes CAR-T (immunothérapie qui modifie génétiquement les cellules du corps pour cibler les cellules cancéreuses) de nouvelle génération et exprime également mieux l'engagement envers les patients atteints de cancer.

Dans le cadre du changement de marque, Celyad Oncology a également reçu un nouveau logo et un nouveau site web a été lancé. Le ticker sous lequel la société de biotechnologie est cotée sur Euronext et le Nasdaq reste CYAD. Ce n'est pas la première fois que l'entreprise change de nom. Jusqu'en 2015, cette spin-off de l'UCL s'appelait en effet Cardio3 BioSciences et était alors spécialisée en cardiologie, une discipline que Celyad finira par abandonner entièrement il y a quelques années pour se recentrer exclusivement sur l'immuno-oncologie.