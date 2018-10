Celyad étoffe son portefeuille de thérapies cellulaires

L’entreprise wallonne, cotée sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris , est engagée dans le développement de thérapies cellulaires CAR-T contre le cancer . Cette technologie consiste à modifier des lymphocytes afin qu’ils détruisent les cellules cancéreuses et adaptent la réponse immunitaire. La biotech doit d’ailleurs annoncer prochainement, lors de congrès aux Etats-Unis, des résultats décrits comme très prometteurs concernant les études cliniques en cours.

"Un large champ d’opportunités"

La plateforme shRNA d’Horizon Discovery consiste en une "technologie avec un domaine d’application plus large pour tout CAR-T au-delà de NKG2D (la première technologie de Celyad, NDLR), poursuit le dirigeant. Quand on a commencé à la tester, on s’est rendu compte qu’elle était aussi efficace que les technologies utilisant l’édition génomique. Cela nous ouvre un large champ d’opportunités, aussi bien pour des partenariats ou des licences que pour du développement interne."

Bref, poursuit-il, on peut voir cela comme une boîte à outils dans laquelle on ajouterait un ustensile. "À chaque fois, nous prenons une technologie qui a un avantage compétitif par rapport à ce qui existe. Nous avons la chance d’y avoir accès en premier et on va donc l’ajouter à notre boîte à outils", fait encore valoir le CEO.